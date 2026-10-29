90 ảnh nghệ thuật lan tỏa vẻ đẹp non nước Ninh Bình được trưng bày tại chương trình giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc

Khuôn viên trưng bày ảnh hưởng ứng chương trình biểu diễn văn hóa Jeju Haenyeo - Hàn Quốc tại Ninh Bình.

Với 90 tác phẩm ảnh giới thiệu các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của vùng đất Cố đô Hoa Lư như: Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, Thung Nham…, nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình đến bạn bè trong và ngoài nước.

Khách tham quan ảnh trưng bày.

Các tác phẩm ảnh cũng giới thiệu đến người xem hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, các công trình kiến trúc độc đáo như: Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, Đền Vua Lê Đại Hành, Nhà thờ Phát Diệm, Chùa Bái Đính, Chùa Tam Chúc, Đền Trần Nam Định, các lễ hội, làng nghề đặc sắc của Ninh Bình… Đây là những tác phẩm ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia với góc nhìn độc đáo, ấn tượng, thể hiện sự kỳ vĩ, sống động của thiên nhiên, con người và vùng đất Ninh Bình.

Chương trình trưng bày ảnh nghệ thuật diễn ra từ ngày 28/10 đến 2/11/2026 là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình đến bạn bè quốc tế, tạo điểm nhấn văn hóa trong chương trình giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc.