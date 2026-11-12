9 việc phải làm để 'bảo dưỡng tuổi thọ' sau tuổi 50

Sau tuổi 50 là mốc quan trọng về sức khỏe. (Ảnh: ITN).

Trước đó có thể sức khỏe không có vấn đề lớn, nếu có cũng dễ chữa trị. Nhưng tuổi 50 thuộc giai đoạn “dưỡng thọ”, cần hiểu mình nên làm gì, bởi đây cũng là thời điểm bệnh tật dễ phát nhất, nếu không dưỡng sinh tốt, bệnh sẽ nhanh chóng tấn công cơ thể.

Các bệnh cũng có liên quan với nhau, mắc một bệnh thì các bệnh khác có thể kéo theo. Ở tuổi 50, nếu sống thuận lợi, thoải mái, nhẹ nhàng, sẽ mở ra một chân trời mới, có thể sống lâu hơn người khác và thân thể cũng khỏe mạnh hơn.

Khoảng thời gian này bạn có thể thử 9 cách sau giúp bảo vệ, duy trì sức khỏe:

Bảo vệ cột sống thắt lưng

Cột sống thắt lưng của chúng ta luôn chịu áp lực, đến tuổi 50 sẽ xuất hiện các tình trạng như tăng sinh xương, làm các dây thần kinh bị chèn ép, cột sống cổ của chúng ta cũng sẽ bị tổn thương khác nhau.

Cột sống cổ kết nối cơ thể, lại còn chịu tác động của trọng lực, khi nằm ngửa áp lực là nhỏ nhất, còn khi ngồi không đúng tư thế, cúi người nâng vật nặng thì áp lực là lớn nhất. Nếu cột sống cổ không tốt, có thể sẽ không đứng thẳng được, nặng hơn có thể liệt nằm liệt giường.

Bảo vệ đôi chân

Đôi chân cũng rất quan trọng, nếu vận động tích cực, quá trình mất canxi sẽ chậm lại. Người cao tuổi, đặc biệt là khi thời tiết xấu, thường hay bị chân tay không linh hoạt, khớp đau.

Khi còn trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, nên bắt đầu hoạt động tích cực để tránh khi về già cơ bắp chân bị teo. Nhiều người khi biết điều này đã qua giai đoạn trẻ tuổi, nhưng bây giờ mới bắt đầu vận động cũng chưa muộn, chỉ cần chú ý đừng quá gắng sức là được.

Bảo vệ đầu gối

Chúng ta không thể lúc nào cũng đi bộ, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ngồi yên, mỗi giờ đứng dậy đi lại một chút, rồi lại ngồi xuống, cứ luân phiên như vậy. Làm việc kết hợp nghỉ ngơi sẽ không gây hại quá nhiều, có thể mua dụng cụ bảo vệ đầu gối, vừa giữ ấm, vừa phòng tránh va đập khi ngã.

Đừng ăn quá nhiều thịt

Khi càng lớn tuổi, khả năng tiêu hóa kém đi, các cơ quan trong cơ thể đều xuống dốc, lúc này ăn quá nhiều thịt sẽ làm rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và não sẽ xuất hiện.

Ăn quá nhiều thịt cũng khó tiêu, bữa trưa thì tạm ổn, còn bữa tối sẽ rất khó chịu, vì vậy tối nên ăn nhiều rau.

Không uống rượu

Khi ăn thịt, nhiều người thích uống rượu, cảm giác rất đã, nhưng gan khó phân giải rượu, tuổi cũng đã cao, nên hạn chế tham gia tiệc tùng, họp mặt, ăn uống ở nhà vừa khỏe vừa sạch sẽ.

Khi giao lưu bạn bè, nên dùng trà thay rượu, không tăng nguy cơ bệnh tật. Hơn nữa, trà cũng là món uống thể hiện được gu thưởng thức.

Đừng ăn quá muộn

Ăn quá muộn dễ bị hạ đường huyết và gây ra nhiều bệnh khác, tốt nhất không nên ăn gì trước 4 tiếng khi đi ngủ, ăn quá muộn ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Cũng nên tránh ăn đêm, buổi tối hạn chế xem các chương trình hoặc video về ẩm thực, ăn đêm dễ đau dạ dày, đầy bụng và có thể gây ra một số bệnh mãn tính, dễ khiến cơ thể tăng cân.

Đừng hút thuốc

Nếu bản thân không thể bỏ thuốc, hãy nghĩ đến những người xung quanh, hút thuốc vừa hại người vừa hại mình.

Đừng thức khuya

Bạn cần ngủ đủ để ngày hôm sau có sức tiếp tục hoạt động.

Đừng ngồi quá lâu

Ngồi lâu không chỉ dễ dẫn đến béo phì mà máu cũng không lưu thông tốt, từ đó có thể gây vấn đề tim mạch và não.

Nếu chỉ thỉnh thoảng thì không sao, nhưng nếu ăn uống không điều độ, sinh hoạt không quy tắc, thường xuyên thức khuya,… trong thời gian dài sẽ làm tăng hàn khí trong cơ thể, mất cân bằng âm dương, thức ăn lưu lại lâu, kích thích dạ dày tiết nhiều acid, gây chướng bụng, ợ chua, một phần mật trào ngược vào dạ dày kết hợp với acid dạ dày làm tổn thương niêm mạc, gây đau dạ dày, ợ hơi, ợ nóng, miệng đắng và nhiều khó chịu khác.

Do chất béo trong thực phẩm chủ yếu dựa vào mật để chuyển hóa, nên giảm mật sẽ gây rối loạn chỉ số chất béo, gốc rễ là do gan mật.

Nếu gan mật không tốt sẽ có cảm giác khó chịu âm ỉ ở cạnh xương sườn bên phải, bạn sẽ tự nhận ra. Do đó, thường ngày bạn nên ăn nhạt, ít dầu, hạn chế đồ sống, lạnh, cay, không thức khuya buổi tối và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Theo 163.com