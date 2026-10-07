9 việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm từ 15/11/2026

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) hoàn thành thực hiện kết nối qua giao diện lập trình ứng dụng (API) theo hướng dẫn của bộ trước ngày 30-11. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mở rộng các nhóm dữ liệu về chương trình đào tạo, tuyển sinh, quá trình và kết quả đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dữ liệu cần thiết khác, để cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) thực sự trở thành dữ liệu “sống” phản ánh hoạt động đầy đủ, toàn diện của hệ thống giáo dục đại học.