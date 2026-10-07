9 việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm từ 15/11/2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định rõ ban đại diện không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định mức đóng góp, không vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/9-viec-ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-khong-duoc-lam-tu-15-11-2026-45519.htm