9 trường cao đẳng, trung cấp được chuyển từ bộ về địa phương quản lý

Cụ thể, chuyển Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ thực phẩm từ Bộ Công Thương; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về UBND TP. Hải Phòng quản lý. Ảnh: VGP News

Tại Ninh Bình, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh quản lý. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng từ Bộ GD&ĐT được chuyển giao về UBND TP. Hải Phòng.

UBND TP. Hà Nội tiếp nhận quản lý đối với 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ GD&ĐT, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 được chuyển giao từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh Đồng Nai quản lý.

Sau khi chuyển giao, các địa phương sẽ tiếp nhận nguyên trạng biên chế viên chức, người lao động, người học, tài chính, tài sản và trụ sở của các cơ sở giáo dục. Các địa phương có trách nhiệm phối hợp với các bộ liên quan để tổ chức tiếp nhận, đồng thời sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, viên chức và người lao động.

Các bộ, địa phương cũng phải quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và đất đai đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình chuyển giao.

Việc chuyển giao 9 cơ sở giáo dục được thực hiện trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới và đổi mới mô hình quản lý cơ sở giáo dục, hướng tới tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.