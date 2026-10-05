9 trường cao đẳng, trung cấp được chuyển từ bộ về địa phương quản lý

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng 9 cơ sở giáo dục từ Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo về 5 địa phương (Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội và Đồng Nai) quản lý.

Sinh viên học nghề cắt gọt kim loại CNC tại Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 9 cơ sở giáo dục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức bàn giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục về địa phương quản lý theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương cùng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động; bàn giao người học, tài chính, tài sản, trụ sở của các cơ sở giáo dục.

Quá trình chuyển giao phải bảo đảm không xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở giáo dục; phối hợp với các Bộ liên quan tiếp nhận biên chế viên chức, tài chính, tài sản, trụ sở để quản lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, các địa phương chỉ đạo các trường sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Các địa phương đồng thời quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai theo đúng quy định.