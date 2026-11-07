9 tổ chức, hệ phái và cuộc thống nhất lịch sử của Phật giáo Việt Nam

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố vẫn còn đáng lo ngại, nhất là các khoản nợ kéo dài nhiều năm, tập trung ở một số đơn vị có số tiền phải thu lớn.