9 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc bàn giải pháp tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 28/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 9 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, gồm Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Buổi làm việc tập trung vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tăng trưởng vùng cao hơn bình quân cả nước nhưng chưa đồng đều

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP khu vực trung du và miền núi phía Bắc tăng 9,43%, cao hơn mức bình quân cả nước là 9,01%. Quy mô kinh tế chiếm khoảng 8,5% cả nước, với Thái Nguyên và Phú Thọ là hai tỉnh đạt mức tăng trên 10%.

Công nghiệp - xây dựng tăng 13,03%, đóng góp khoảng 57% vào mức tăng GRDP. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng có kết quả cao hơn bình quân cả nước.

Tính đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 9 tỉnh đạt khoảng 193 tỷ USD, chiếm 20,4% cả nước, tập trung chủ yếu tại Phú Thọ và Thái Nguyên.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt khoảng 9,68 tỷ USD, tương đương 19,2% cả nước. Riêng Thái Nguyên thu hút khoảng 8 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước sau TP HCM.

Về đầu tư tư nhân, khu vực có 271 dự án với tổng vốn hơn 334.000 tỷ đồng, trong đó 32 dự án có quy mô trên 3.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/10, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 138.000 tỷ đồng, bằng 99,27% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 33.500 tỷ đồng, tương đương 146% dự toán.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, kết quả kinh tế 9 tháng chưa đạt mục tiêu đề ra và còn những yếu tố thiếu bền vững. Thái Nguyên và Phú Thọ chiếm khoảng 56,4% quy mô kinh tế khu vực, trong khi nhiều tỉnh vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp, khai khoáng và thủy điện. Các năng lực sản xuất mới chưa hình thành hoặc chưa đi vào vận hành đủ mạnh.

Về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các tỉnh cơ bản hoàn thành kiện toàn bộ máy, bố trí trụ sở, bàn giao và tiếp nhận tài chính, tài sản công, đồng thời bảo đảm kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ phân cấp cho cấp xã tăng, trong khi năng lực cán bộ tại một số địa bàn vùng cao, biên giới còn hạn chế.

Nhanh chóng giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc ở cơ sở

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã đạt được một số kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, xác định khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo cơ sở cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với đầu tư công, các địa phương cần tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm bảo đảm tiến độ dự án, công trình và đóng góp vào GRDP của từng tỉnh cũng như tăng trưởng chung cả nước.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giải quyết khó khăn trong tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở; thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp, xử lý tài sản công dôi dư, bố trí nguồn lực ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Liên quan đến công tác cán bộ, Phó Thủ tướng đề cập Kết luận số 107 của Bộ Chính trị về xây dựng vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ này trong hai tháng cuối năm 2026 để báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xác định biên chế giai đoạn 2027 - 2031, đồng thời phục vụ lộ trình cải cách chính sách tiền lương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhân sự.

Trần Trọng