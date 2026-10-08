9 thi thể bất thường lần lượt được tìm thấy trong 30 ngày, cảnh sát bác giả thuyết 'sát nhân hàng loạt'

Dù các thi thể được phát hiện rải rác ở nhiều khu vực với cách thức phi tang có điểm tương đồng, giới chức an ninh đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về sự xuất hiện của một kẻ sát nhân hàng loạt.

Theo hồ sơ điều tra, các vụ án phân bố rộng khắp São Paulo, trong đó có 4 vụ ở phía Đông, 3 vụ ở phía Nam, một vụ ở phía Bắc và một vụ ở phía Tây; riêng khu vực trung tâm không ghi nhận trường hợp nào.

Điển hình như ngày 5/9, một thi thể bị trói và bọc kín trong túi nilon được tìm thấy trên phố ở khu Jabaquara (phía Nam). Đến ngày 19/9, một thi thể không nguyên vẹn được phát hiện tại khu vực dốc ở Jaçanã (phía Bắc). Tới ngày 27/9, người dân tiếp tục tìm thấy một phần thi thể tại một quảng trường ở Jardim São Luís (phía Nam).

Tính đến nay, 8 trong số 9 nạn nhân đã được xác định danh tính, bao gồm 7 nam và một nữ.

Thi thể được phát hiện ngày 5/9 trong tình trạng bị bọc kín trong túi và trói lại trên một con phố ở Jabaquara, phía Nam São Paulo. Ảnh: Reprodução

Do một số người từng có tiền án, tiền sự, cơ quan điều tra nhận định động cơ gây án có thể xuất phát từ việc trả thù, thanh toán lẫn nhau hoặc liên quan đến các tổ chức tội phạm khét tiếng tại Brazil, điển hình như băng đảng Primeiro Comando da Capital (PCC). Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định hay bắt giữ được nghi phạm nào.

Sự tương đồng trong cách phi tang thi thể, như bọc trong túi nilon, quấn bằng ga giường hay chăn, đã làm dấy lên đồn đoán trên mạng xã hội về một kẻ giết người hàng loạt.

Tuy nhiên, ông Osvaldo Nico Gonçalves, người đứng đầu cơ quan an ninh công cộng bang São Paulo, khẳng định mỗi vụ án là một câu chuyện độc lập, xảy ra ở những địa điểm và có phương thức sát hại hoàn toàn khác nhau. Việc bọc kín thi thể được cảnh sát lý giải đơn thuần chỉ là thủ đoạn nhằm che giấu và vận chuyển.

Cảnh sát Quân sự phát hiện thi thể bị phân xác ngày 19/9 tại khu vực phía Bắc São Paulo. Ảnh: Reprodução

Đồng tình với nhận định này, Cục Điều tra các vụ án mạng và Bảo vệ con người (DHPP) thuộc Sở An ninh Công cộng São Paulo cho biết đang thụ lý từng vụ án một cách riêng biệt.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh cho đến nay, chưa có bất kỳ yếu tố nào cho thấy các nạn nhân có quen biết nhau, hoặc các vụ án có chung một thủ phạm. Toàn bộ 9 hồ sơ đều đang trong quá trình điều tra tích cực để làm rõ động cơ và truy bắt các nghi phạm liên quan.