9 thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi xã Bảo Ái

Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 32 thí sinh tham gia các vòng thi sơ khảo, có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi.

Tham gia vòng chung kết, các thí sinh trải qua 4 phần thi, gồm: kiến thức chung; xử lý tình huống; thuyết trình, giới thiệu mô hình, cách làm hay và sân khấu hóa.

Nội dung tập trung vào Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và bí thư chi bộ; kỹ năng lãnh đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Với tinh thần nghiêm túc, tự tin và trách nhiệm, các thí sinh thể hiện khá toàn diện kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác Đảng ở cơ sở. Đồng thời, mang đến hội thi nhiều kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, gần dân, sát cơ sở.

Các thí sinh tranh tài tại các phần thi.

Nội dung thuyết trình, giới thiệu mô hình tập trung vào những vấn đề gắn với thực tiễn hiện nay, như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện “3 chủ động - 3 nêu gương - 3 gắn kết”; phát huy vai trò của chi ủy, bí thư chi bộ; ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW; tạo đồng thuận và phát huy sức mạnh Nhân dân.

Hội thi là dịp đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn của đội ngũ bí thư chi bộ, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được trao đổi tại hội thi sẽ tiếp tục được vận dụng vào thực tiễn công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của từng chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Quang Ưng - Chi bộ UBND xã Bảo Ái; trao giải 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự hội thi.

Ban tổ chức hội thi trao giải cho các thí sinh.

Thông qua hội thi, Đảng ủy xã Bảo Ái hướng tới phát hiện, biểu dương những bí thư chi bộ có năng lực, trách nhiệm; lựa chọn, nhân rộng những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.