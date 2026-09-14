9 thành viên THE BOYZ cùng ký hợp đồng với công ty mới, tiếp tục hoạt động nhóm

Ngày 14/9, 78 RECORDS thông báo công ty sẽ độc quyền quản lý các hoạt động nhóm của THE BOYZ. Đại diện công ty khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để định hướng sáng tạo và mong muốn của các thành viên được phát huy.

78 RECORDS là hãng thu âm được thành lập bởi các chuyên gia từng làm việc tại những công ty lớn trong ngành giải trí, trong đó có Kakao Entertainment.

Hai đồng CEO của công ty được biết là những người đã đồng hành cùng THE BOYZ từ những ngày đầu nhóm ra mắt.

Ảnh: ONE HUNDRED LABEL

Đại diện 78 RECORDS cho biết nhờ thời gian dài đồng hành, công ty hiểu rõ những giá trị mà các thành viên coi trọng cũng như hướng đi mà họ muốn theo đuổi.

“Chúng tôi hiểu sâu sắc những giá trị mà các thành viên coi trọng và hướng đi mà họ muốn theo đuổi. Trên hết, chúng tôi hiểu rõ tấm lòng của THE B luôn sát cánh bên họ”, đại diện công ty chia sẻ.

78 RECORDS đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ THE BOYZ và người hâm mộ, hướng tới việc tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong tương lai.

Bên cạnh hoạt động nhóm, công việc cá nhân của các thành viên sẽ tiếp tục được quản lý theo công ty đại diện và kế hoạch riêng của từng người.

Trước đó, Younghoon đã ký hợp đồng với Namoo Actors, Sunwoo với AT AREA, Eric với GRID Entertainment, Juyeon với ACE FACTORY, Hyunjae với Management SEESUN và Q với PEACHY Company.

Việc 9 thành viên cùng tiếp tục hoạt động dưới một công ty quản lý cho các hoạt động nhóm được kỳ vọng giúp THE BOYZ duy trì sự ổn định và mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.