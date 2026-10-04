9 tháng vượt kế hoạch cả năm: Ngành may làm bệ phóng

Ngành may tiếp tục là 'trụ đỡ' vững chắc, đưa Vinatex về đích lợi nhuận sớm trước một quý

Bức tranh kinh doanh năm 2026 vốn được giới phân tích dự báo đầy rẫy những gam màu xám. Nền kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục bộc lộ dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, đan xen cùng những yếu tố bất định từ xung đột địa chính trị và lạm phát dai dẳng. Đối với ngành dệt may, áp lực còn nhân lên gấp bội khi phải đối diện với sự thay đổi chính sách thương mại tại các thị trường lớn.

Đặc biệt, rủi ro từ việc Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất chiếm tới 44-45% tổng kim ngạch của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), có khả năng tăng cường điều tra và áp thuế đối với hàng nhập khẩu, thực sự là một "đám mây mù" đe dọa trực tiếp đến biên lợi nhuận. Đó là chưa kể đến gánh nặng từ chi phí logistics, năng lượng, lãi vay, nhân công tiếp tục leo thang, cùng cuộc chiến cạnh tranh gay gắt về giá với các quốc gia có lợi thế nhân công rẻ như: Ấn Độ, Indonesia hay Campuchia.

Thế nhưng, vượt lên trên những cơn gió ngược của thời cuộc, bản cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Vinatex lại mang đến một thông điệp vô cùng tích cực. Doanh nghiệp đã chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận của cả năm dù vẫn còn trọn vẹn một quý kinh doanh phía trước.

Các con số không biết nói dối. Ở quy mô hợp nhất, doanh thu 9 tháng của tập đoàn ước đạt 15.501 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 72% kế hoạch năm. Đáng chú ý nhất, lợi nhuận trước thuế hợp nhất bứt phá mạnh mẽ, ước đạt 1.470 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này không chỉ tăng tới 41% so với cùng kỳ mà còn chính thức vượt khoảng 7% mục tiêu của cả năm 2026.

Sức bật này càng thể hiện rõ nét hơn tại công ty mẹ. Với doanh thu 9 tháng ước đạt 1.598 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đã chạm ngưỡng 337 tỷ đồng, tăng phi mã 219% so với cùng kỳ và vượt gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của các biện pháp tối ưu hóa dòng tiền và kiểm soát chi phí gắt gao mà tập đoàn đã kiên trì thực hiện.

Đi sâu vào bóc tách cơ cấu hoạt động, không khó để nhận ra ngành may vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ "gánh vác" và giữ vai trò chủ lực trong hệ sinh thái của Vinatex. Doanh thu hợp nhất của mảng này trong 9 tháng đạt 5.853 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Đóng góp hơn 679 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận trước thuế với biên lợi nhuận vươn lên mức gần 12% (cao hơn mức kế hoạch 10%), ngành may tiếp tục là lĩnh vực mang về dòng tiền và lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn. Tuy nhiên, sự phân hóa hiệu quả giữa các đơn vị may và áp lực thu hẹp biên lợi nhuận do đơn giá giảm, yêu cầu đơn hàng ngày càng phức tạp vẫn là một bài toán quản trị đầy thách thức.

Bên cạnh "người anh cả" ngành may, bức tranh kinh doanh 9 tháng còn ghi nhận sự thăng hoa đầy bất ngờ của ngành sợi. Doanh thu mảng sợi đạt 6.661 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận bùng nổ đạt 382 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ và đạt tới 152% chỉ tiêu cả năm. Kỳ tích tất cả 12 đơn vị sợi đều có lãi phần lớn đến từ khả năng tận dụng tốt chênh lệch giá bán và giá nguyên liệu, cùng sự đóng góp 27% vào lợi nhuận từ việc nâng cao năng lực quản trị sản xuất.

Tuy nhiên, với sự cẩn trọng cần thiết của những nhà điều hành, ban lãnh đạo Vinatex hiểu rõ lợi thế giá nguyên liệu của ngành sợi mang tính thời điểm và khó có thể duy trì lâu dài. Do đó, định hướng năm 2027 được xây dựng trên một nền tảng thận trọng nhưng thực tế. Trong bối cảnh dư địa mở rộng thị trường thu hẹp và các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, tập đoàn quyết định dịch chuyển trọng tâm sang chất lượng tăng trưởng.

Thay vì trông chờ vào những lợi thế mang tính chu kỳ, Vinatex sẽ tập trung nâng cao khả năng sinh lời từ chính cốt lõi hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, công ty mẹ sẽ đề cao tính tự chủ tài chính, cân đối nguồn thu - chi nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào dòng cổ tức từ các công ty con. Những định hướng chiến lược này, cùng với các giải pháp tăng năng suất, chuyển đổi số và phát triển chuỗi cung ứng khép kín, hứa hẹn sẽ tạo ra một lớp "miễn dịch" vững chắc, giúp Vinatex tiếp tục vững bước và bảo vệ thành quả lợi nhuận trong những chu kỳ kinh tế nhiều biến động sắp tới.