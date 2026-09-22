9 tháng, vốn đầu tư vào KCX-KCN TPHCM đạt hơn 5,57 tỷ USD

Ông Nguyễn văn Phú, Trưởng phòng Quản lý đầu tư báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Sáng 22-9, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân trong các khu công nghiệp gắn với việc thực hiện Chương trình hành động số 20 của Đảng ủy Ban Quản lý về thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân”.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban HEPZA, cho biết hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, điểm nghẽn về thủ tục hành chính, hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng, chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân.

Hội nghị cũng thảo luận các giải pháp thu hút dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giảm phát thải; thúc đẩy phát triển mô hình KCN sinh thái, KCN chuyên ngành, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban HEPZA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Theo ông Bùi Minh Trí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư. Giai đoạn 2026-2030, HEPZA phấn đấu tổng vốn thu hút đầu tư đạt 20-21 tỷ USD, suất đầu tư bình quân đạt 8-10 triệu USD/ha, tỷ lệ giải ngân trên 70% tổng vốn đăng ký.

Song song đó, HEPZA định hướng phát triển kinh tế tư nhân, kiến tạo hệ sinh thái hợp tác để doanh nghiệp tư nhân trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn FDI.

Báo cáo về công tác thu hút đầu tư 9 tháng năm 2026, ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, cho biết tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt hơn 5,573 tỷ USD, bằng 131,15% kế hoạch năm và tăng 29,13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 4,2 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025. Ban Quản lý đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký 3,14 tỷ USD; 120 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 1,12 tỷ USD.

Đối với đầu tư trong nước, tổng vốn thu hút đạt 1,3 tỷ USD. Trong đó, 84 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 566 triệu USD; 51 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 736 triệu USD.

Theo HEPZA, kết quả trên cho thấy hoạt động đầu tư tại các KCX-KCN tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, góp phần huy động nguồn lực đầu tư phát triển, mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh và phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng KCX-KCN.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn trình bày tham luận về giải pháp tiếp cận nhà đầu tư chiến lược; cơ chế phối hợp nội bộ trong tiếp nhận, theo dõi các dự án đăng ký thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt; các nội dung trọng tâm của Luật Phát triển đô thị...