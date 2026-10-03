9 tháng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 15,1%

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 9 tháng. Nguồn Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Mức tăng này phản ánh hiệu quả từ các chính sách điều hành vĩ mô, sự quyết liệt trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và niềm tin vững chắc của khu vực tư nhân cùng các nhà đầu tư nước ngoài.

Xét theo khu vực kinh tế, vốn đầu tư khu vực Nhà nước đạt 931 nghìn tỷ đồng, chiếm 30% tổng vốn và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoài Nhà nước đạt 1.649,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 53%, tăng 14%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 529,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 17%, tăng 14,5%.

Trong khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 9 tháng ước đạt 661,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ thực hiện đạt 54,6% kế hoạch và tăng 29,2%.

Theo cấp quản lý, vốn Trung ương đạt gần 97 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ. Vốn địa phương đạt 564,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch và tăng 20,9%.

Trong nguồn vốn địa phương quản lý, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 455,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch và tăng 19,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 109,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch và tăng 27,4%.

Riêng khu vực đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 30-9-2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 3.108 dự án được cấp phép với tổng số vốn 29,24 tỷ USD, tăng 6,2% về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút lượng vốn cấp mới lớn nhất, với 13,38 tỷ USD, chiếm 45,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là vận tải, kho bãi với 5,14 tỷ USD, chiếm 17,6%; các ngành còn lại đạt 10,71 tỷ USD, chiếm 36,6%.

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là Hàn Quốc với 5,70 tỷ USD, chiếm 19,5%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 17,1%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 3,01 tỷ USD, chiếm 10,3%; Trung Quốc 2,27 tỷ USD, chiếm 7,8%; Nhật Bản 1,56 tỷ USD, chiếm 5,3%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,5%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm từ 2022 đến nay.