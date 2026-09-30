9 tháng, thu ngân sách trên địa bàn phường Sơn Trà ước đạt 524,5 tỷ đồng
Sáng 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sơn Trà tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.
9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường triển khai các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Phường kết thúc hoạt động 58 chi bộ khu dân cư, thành lập 41 chi bộ tổ dân phố và các chi bộ khác phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Về xây dựng Đảng, địa phương kết nạp 58/73 đảng viên, đạt 79,45% chỉ tiêu năm; hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0, cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%.
Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 524,5 tỷ đồng, chiếm 78,47% dự toán giao. Giải ngân vốn đầu tư công vượt chỉ tiêu thành phố giao. Các tiêu chí xây dựng “Phường Sơn Trà an toàn, không có người nước ngoài cư trú trái phép” và “Phường không ma túy” được triển khai quyết liệt.
3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Sơn Trà tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu chương trình, nghị quyết năm 2026 đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực...
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