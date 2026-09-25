9 tháng, phường Hội An thu ngân sách ước hơn 772 tỷ đồng, đạt 99,53% dự toán năm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng ủy phường tập trung kiện toàn, sắp xếp, bố trí nhân sự; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong 9 tháng, phường kết nạp 43 đảng viên mới. Đến nay, Đảng bộ phường có 43 tổ chức đảng với 1.558 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập 9 tổ kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức đảng và 12 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thành lập 7 tổ kiểm tra, giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 4 đảng viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, khu phố cổ Hội An đón hơn 1,28 triệu lượt khách. Ảnh: QUỐC TUẤN

HĐND phường khóa II đã tổ chức 4 kỳ họp, thông qua 18 nghị quyết liên quan tổ chức, nhân sự, đầu tư công; sắp xếp tổ dân phố và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì; UBND phường tiếp 686 lượt công dân, tiếp nhận 245 đơn, đã giải quyết 220 đơn.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển, trong đó du lịch - dịch vụ - thương mại có nhiều tín hiệu tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.597 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng, khu phố cổ đón hơn 1,28 triệu lượt khách, doanh thu hơn 148,1 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 772 tỷ đồng, đạt 99,53% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 561 tỷ đồng. Cùng với duy trì đà tăng trưởng du lịch, dịch vụ, phường tập trung nâng cao chất lượng quản lý đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Hội An xác định tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quản lý đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.