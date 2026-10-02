9 tháng, phường Hòa Khánh kết nạp 111 đảng viên mới

Đảng ủy phường Hòa Khánh kết nạp mới 111 đảng viên trong 9 tháng đầu năm, đạt 133,7% chỉ tiêu thành phố giao. Ảnh: L.P

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Hòa Khánh kết nạp 111 đảng viên mới, đạt 133,7% chỉ tiêu thành phố giao và 92,5% chỉ tiêu của phường.

Đến nay, toàn phường có 84 tổ chức đảng với 3.025 đảng viên; 100% tổ chức đảng trực thuộc đăng ký mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Tính đến ngày 27/9, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 468 tỷ đồng, bằng 77,77% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/9 đạt 87,37%.

Phường Hòa Khánh thường xuyên ra quân bảo đảm trật tự đô thị và xử lý kịp thời 29 điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai hiệu quả; công tác an sinh xã hội được bảo đảm...

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy phường; bám sát nghị quyết, chủ đề năm 2026, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường.