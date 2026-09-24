9 tháng, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI

Trong tổng số vốn thu hút, các khu công nghiệp đạt khoảng 2,18 tỷ USD, bằng 146,3% kế hoạch. Riêng quý III, tỉnh thu hút gần 657 triệu USD vốn FDI.

Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình là doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động hiệu quả tại Khu công nghiệp Lương Sơn (xã Lương Sơn), góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

9 tháng qua, hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng có trọng tâm, hướng tới các thị trường, đối tác có tiềm lực về vốn và công nghệ. Tỉnh đã tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển và Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp, làm việc với nhiều tập đoàn như Sumitomo, Amata, Toyota, Balcom, TCC, YCH Singapore... đến tìm hiểu môi trường đầu tư.

Một số dự án quy mô lớn được khởi công, trong đó có Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang và Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng.

Toàn tỉnh hiện có 802 doanh nghiệp FDI. Các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và một số ngành công nghệ cao. Khu vực FDI tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách và giải quyết việc làm.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng nhằm tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai, đưa vốn đăng ký vào sản xuất, kinh doanh.