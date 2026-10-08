9 tháng, Phú Thọ kết nạp 6.191 đảng viên mới

Kết quả 9 tháng năm 2026, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 6.191 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 78,73% kế hoạch năm. Có 31/152 đảng bộ trực thuộc đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Đảng bộ xã Bình Nguyên chú trọng công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên trong các doanh nghiệp nói riêng.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng đảng bộ trực thuộc; thường xuyên theo dõi, thông báo kết quả hằng tháng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với tiến độ thực hiện. Đồng thời chủ động trao đổi, làm việc với các địa phương, đơn vị có tỷ lệ kết nạp thấp để phân tích nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn trong tạo nguồn, bồi dưỡng và xem xét kết nạp đảng viên.

Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện của từng đảng bộ, tập trung hướng dẫn những địa phương, đơn vị còn khó khăn về nguồn kết nạp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.