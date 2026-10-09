9 tháng năm 2026, Yên Bình đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,3%

Quang cảnh hội nghị thành viên UBND xã Yên Bình (mở rộng) tháng 10.

Theo UBND xã Yên Bình, trong 28 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đến hết tháng 9 có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên và 2 chỉ tiêu đạt dưới 80%.

Thu ngân sách đạt trên 209 tỷ đồng, bằng 97,6% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 392 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 265 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 58 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,6% kế hoạch.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Yên Bình hoàn thành sắp xếp từ 35 thôn xuống còn 23 thôn; tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục từ 9 trường xuống còn 5 trường, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, địa phương đã hoàn thành 24/31 chỉ tiêu “Xã số”, đồng thời triển khai các mô hình thôn số, thôn thông minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Ba tháng cuối năm, xã Yên Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất; thúc đẩy giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông và giải ngân vốn đầu tư công; vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.