9 tháng năm 2026: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 7,8%
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất siêu đạt khoảng 16,9 tỷ USD.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất siêu đạt khoảng 16,9 tỷ USD./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/9-thang-nam-2026-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tang-78-post1138990.vnp