9 tháng năm 2026: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 7,8%

Là địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, song xã Song Khủa đã khẳng định hiệu quả vận hành bộ máy sau sáp nhập, nhất là trong cải cách hành chính. Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đơn giản hóa các quy trình thủ tục, xã đã nâng cao toàn diện chỉ số cũng như chất lượng phục vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.