9 tháng năm 2026: Xuất khẩu Hà Tĩnh giảm 4,57%, nhập khẩu tăng tới 17,79%

Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Nam.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 175,8 triệu USD, tăng 7,99% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch đạt khoảng 1.420 triệu USD, giảm 4,57% so với cùng kỳ năm trước.

Thép và phôi thép tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 122,60 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng lên 1.054,27 triệu USD. Tuy nhiên, nhóm hàng này có dấu hiệu chững lại so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chưa đạt mức cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, dăm gỗ và xơ, sợi dệt các loại ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ bằng 142,04% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xơ, sợi dệt các loại đạt 216,92%.

Đối với hàng dệt và may mặc, kim ngạch xuất khẩu đạt 32,70 triệu USD, bằng 93,83% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy diễn biến xuất khẩu giữa các nhóm hàng có sự khác biệt, trong đó một số mặt hàng tăng trưởng nhưng những nhóm hàng chủ lực vẫn đối mặt với áp lực suy giảm.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tháng 9 ước đạt 320 triệu USD. Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2.523,35 triệu USD, tăng 17,79% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá từ cơ quan chức năng của tỉnh, nhập khẩu tăng phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất công nghiệp. Trong khi đó, xuất khẩu giảm cho thấy hoạt động thương mại hàng hóa của tỉnh vẫn còn những diễn biến chưa đồng đều.

Trong những tháng cuối năm 2026, việc theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, cập nhật diễn biến của từng nhóm hàng và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần cung cấp cơ sở đánh giá kết quả hoạt động thương mại của Hà Tĩnh trong quý 4 và cả năm 2026.