9 tháng năm 2026, TKV nộp ngân sách Nhà nước 20.042 tỷ đồng

Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 10/2026 tại điểm cầu Trụ sở Tập đoàn

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn vừa chủ trì Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 10/2026, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh.

Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi như thời tiết mưa nhiều, nhu cầu huy động than cho sản xuất điện giảm, giá nhiên liệu và vật tư đầu vào tăng cao, cùng những vướng mắc trong thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản. Sản lượng điện cũng chịu ảnh hưởng khi 10/13 tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa định kỳ.

Trong bối cảnh đó, TKV tập trung duy trì sản xuất, tiêu thụ, quản trị chi phí và tháo gỡ khó khăn, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Doanh thu đạt hơn 139.000 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 139.660 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.094 tỷ đồng, tương đương 99,9% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, TKV đã nộp ngân sách Nhà nước 20.042 tỷ đồng, bằng 83,8% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực than, TKV sản xuất 27,64 triệu tấn than nguyên khai, đạt 75% kế hoạch năm; sản xuất 28,89 triệu tấn than sạch thành phẩm, đạt 78,8% kế hoạch. Khối lượng bóc đất đá đạt 87,62 triệu m³, đào lò đạt 209.168,8 m.

Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 39,05 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện đạt 31,69 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ; than xuất khẩu đạt 1,18 triệu tấn và than nhập khẩu đạt 8,86 triệu tấn.

Các lĩnh vực sản xuất khác tiếp tục duy trì ổn định. Sản lượng alumin quy đổi đạt 1,05 triệu tấn, tiêu thụ 1,03 triệu tấn; điện sản xuất đạt 7.902,19 triệu kWh; đồng tấm đạt 22.256 tấn và thuốc nổ đạt 52.320 tấn.

Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn Tập đoàn đạt 9.159 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân đạt 19,87 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch.

TKV đặt mục tiêu cao trong quý IV

Trong quý IV/2026, TKV đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, phấn đấu tổng doanh thu cả năm đạt 180.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.500 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước khoảng 24.500 tỷ đồng. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến đạt 13.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ phương án sản xuất, tiêu thụ; nâng cao vai trò của công tác kỹ thuật, sàng tuyển, pha trộn, bảo đảm nguồn than cho các hộ tiêu thụ.

TKV cũng sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép mỏ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và hoàn thành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, lãnh đạo TKV yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng an toàn lao động trong mùa hanh khô, làm tốt công tác tư tưởng và sắp xếp tổ chức sau sáp nhập. Tập đoàn đồng thời chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), tạo khí thế thi đua trong cán bộ, công nhân, người lao động.