9 tháng năm 2026: Thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.258 tỷ đồng

Cụ thể, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 2.840 cuộc thanh tra, ban hành 2.473 kết luận tại 7.540 đơn vị. Qua đó đã phát hiện vi phạm về kinh tế 81.310 tỷ đồng và 5.565ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.258 tỷ đồng và 207ha đất.

Cùng với đó, 24.924/32.029 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, đạt 77,8%.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong công tác thanh tra những tháng còn lại của năm 2026, toàn ngành sẽ tập trung hoàn thành Kế hoạch thanh tra 2026 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; khẩn trương ban hành kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, ngành Thanh tra hướng đến tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ.

Thanh tra Chính phủ - Ảnh: Toàn Thắng

Việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm theo Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, ngành Thanh tra sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả về xử lý sau thanh tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra; tăng cường thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, tham nhũng, tiêu cực gây ra; hoàn thiện kế hoạch thanh tra năm 2027.

Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tăng cường phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tư pháp.

Đồng thời tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng" hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.