9 tháng năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 26 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh khám chữa bệnh.

Trong quý III năm 2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy và UBND Thành phố, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác tham mưu được đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời đề xuất, ban hành các văn bản chỉ đạo; việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia ngay từ đầu năm giúp toàn hệ thống chủ động, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Trong 9 tháng đầu năm, đã giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 2.332.470 lượt người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Việc chi trả qua tài khoản cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện cho người thụ hưởng.

Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Trong 9 tháng đầu năm, toàn Thành phố ghi nhận 26,78 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 27.005 tỷ đồng, tăng 14,27%. Chi phí bình quân đạt 1,31 triệu đồng/lượt, tăng 6,88%.

Mạng lưới tổ chức dịch vụ thu và đội ngũ nhân viên thu tiếp tục được củng cố. Tính đến ngày 30/9/2026, toàn Thành phố có 109 tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng (, với 1.451 điểm thu và 1.585 nhân viên thu đang hoạt động.

Trong kỳ, tổ chức 3 lớp đào tạo nhân viên thu, gồm 2 lớp trực tiếp tại phường Bến Cát và 1 lớp trực tuyến kết nối 3 điểm cầu. Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc, đối chiếu và nhắc đóng bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Một trong những điểm nổi bật trong quý III là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, đúng hạn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn hệ thống đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Nhấn mạnh khối lượng công việc những tháng cuối năm còn lớn, yêu cầu ngày càng cao, ông Lò Quân Hiệp yêu cầu toàn hệ thống bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy và UBND Thành phố; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; khai thác hiệu quả dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin; đôn đốc thu, thu đúng, thu đủ, kịp thời xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hạn chế phát sinh nợ, bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Đồng thời, giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ; chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phấn đấu không vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phân công theo phương châm "6 rõ", gắn với "3 có"; đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến và xử lý nghiêm các vi phạm.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.