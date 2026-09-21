9 tháng năm 2026, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí

Cán bộ Phòng CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên đường Hùng Vương

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 11.294 ca tuần tra, kiểm soát; kiểm tra 382.816 trường hợp. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trên 38.970 trường hợp vi phạm, tăng hơn 18.360 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 10.575 phương tiện và 28.304 giấy tờ các loại.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hơn 33.060 trường hợp với tổng số tiền trên 72,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe gần 790 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với gần 6.660 trường hợp.

Thời gian tới, Phòng CSGT, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên từng tuyến, địa bàn; tăng cường tuần tra, xử lý những hành vi có nguy cơ gây tai nạn đồng thời đẩy mạnh phát hiện, xử lý vi phạm qua hệ thống camera; phối hợp phân luồng, rà soát những bất cập về tổ chức giao thông và tuyên truyền pháp luật, góp phần tiếp tục kéo giảm tai nạn trên địa bàn.