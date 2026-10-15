9 tháng năm 2026, phường Hải Vân thu ngân sách hơn 13,6 nghìn tỷ đồng

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hải Vân chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM HIẾU

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Hải Vân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Đảng ủy phường chú trọng đổi mới phương thức vận động quần chúng, gắn công tác dân vận với những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu là mô hình “Chi bộ 1+” - mỗi chi bộ giúp đỡ ít nhất một hộ thoát nghèo trong năm 2026; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và giải thưởng thường niên “Mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu - Hải Vân khát vọng vươn mình” tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn phường Hải Vân đạt hơn 13.669 tỷ đồng, đạt 238,94% dự toán thành phố giao.

Phường Hải Vân đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong ảnh: Đường tránh Nam Hải Vân qua địa bàn phường. Ảnh: XUÂN SƠN

Phường tập trung triển khai hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và môi trường; đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP.

Tận dụng lợi thế địa bàn hội tụ cả không gian biển, đô thị, rừng núi cùng bản sắc văn hóa Cơ Tu độc đáo, Hải Vân tiếp tục đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn di sản, văn hóa làng chài, làng nghề truyền thống và các giá trị đặc trưng của địa phương.

Việc tiếp nhận, số hóa và xử lý hồ sơ được thực hiện đồng bộ trên nền tảng trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 95%. Kết quả đánh giá trên hệ thống theo dõi chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg đạt 97,98 điểm, xếp thứ nhất trong tổng số 93 xã, phường.