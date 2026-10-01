9 tháng năm 2026 Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Dêt May Việt Nam tăng 40% so với cùng kỳ

Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ông Cao Hữu Hiếu -Tổng Giám đốc Vinatex và ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng Giám đốc thường trực Vinatex đồng chủ trì Hội nghị; cùng sự tham dự của Lãnh đạo Cơ quan Điều hành, các Ban chức năng Vinatex; Tổng Giám đốc/Giám đốc các đơn vị thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam...

Hình ảnh tại sự kiện.

Trình bày kết quả SXKD của Vinatex, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam Cao Hữu Hiếu cho biết, trong 9 tháng năm 2026, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 15.501 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm và tăng 6,8% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch năm, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với Công ty Mẹ Vinatex, doanh thu ước thực hiện 9 tháng đạt 1.598 tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 336,6 tỷ đồng, bằng 129,5% kế hoạch năm và tăng 218,7% so với cùng kỳ năm 2025.

9 tháng năm 2026, ngành Sợi trở thành điểm sáng nổi bật của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với doanh thu đạt 6.661 tỷ đồng, bằng 78,1% kế hoạch năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 381,8 tỷ đồng, hoàn thành 152,1% kế hoạch năm, tăng 168,1% so với 9 tháng năm 2025. Vinatex cho biết kết quả tích cực của Ngành diễn ra trên diện rộng khi 12/12 đơn vị Sợi đều cải thiện hiệu quả, có lợi nhuận dương trong 9 tháng năm 2026.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam Cao Hữu Hiếu trình bày kết quả SXKD trong 9 tháng năm 2026 của Vinatex.

Theo Tập đoàn Dệt May Việt Nam kết quả này đến từ tính sẵn sàng cao của hệ thống sợi kết hợp với năng lực quản trị tốt, từ đó giúp các đơn vị tận dụng lợi thế về biên giá bán - giá nguyên liệu và tối ưu hóa lợi nhuận. Đồng thời những cải thiện về quản trị sản xuất đóng góp thêm khoảng 27% lợi nhuận. Tuy nhiên Tập đoàn cũng chỉ ra hiệu quả giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều vì thế những lợi thế về biên giá bán - giá nguyên liệu được nhận định khó có thể lặp lại.

Ngành May tiếp tục giữ vị thế là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex. Trong 9 tháng, doanh thu hợp nhất Ngành đạt 5.853 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 679,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng của Ngành năm nay đạt 11,6%, cao hơn kế hoạch năm là 10%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giữa các đơn vị không đồng đều. Xu hướng chung cho thấy doanh thu vẫn tăng nhưng biên lợi nhuận giảm liên tục, phản ánh áp lực từ đơn giá, chi phí và hiệu quả quản trị sản xuất đối với những đơn hàng khó, nhỏ lẻ.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2026 cho các đơn vị trọng điểm, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam Cao Hữu Hiếu nhấn mạnh, yêu cầu các đơn vị trước hết là giữ vững thành quả 9 tháng đầu năm, quản trị tốt các tình huống phát sinh trong quý 4 để tối ưu hóa hiệu quả. Song song với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, Tập đoàn cho biết sẽ tập trung chuẩn bị tốt cho năm 2027. Theo đó Lãnh đạo Vinatex chỉ đạo Ban SXKD Sợi và Ban SXKD May tiếp tục hoàn thành đánh giá hệ thống để làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2027; theo dõi chặt chẽ các chính sách thuế quan Mỹ và diễn biến thị trường, cập nhật các giả định đầu vào phục vụ xây dựng kế hoạch.

Tại Hội nghị Vinatex đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư trung hạn 2026–2030 của từng ngành, trước mắt sẽ là xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2027; hoàn thành Dashboard quản trị phục vụ công tác điều hành chủ động từ năm 2027; xây dựng các giải pháp giữ lao động, đảm bảo đủ lực lượng lao động cho năm 2027.Tại Hội nghị, ngành Sợi đã trình bày định hướng về phương pháp xây dựng kế hoạch SXKD đồng bộ dựa trên các dữ liệu của 12 đơn vị sản xuất sợi phục vụ công tác điều hành - chỉ đạo; Ngành may trình bày về kết quả SXKD trong 9 tháng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong khối trong quý 4/2026 và các biện pháp cải thiện biên lợi nhuận của Ngành.

Kết luận Hội nghị, TS. Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhấn mạnh, bước sang năm 2027, môi trường SXKD dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Cụ thể, dư địa tăng trưởng của thị trường không lớn, trong khi chi phí lao động, chi phí vốn và yêu cầu về năng suất, chất lượng ngày càng gia tăng. Vì vậy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ đạo kế hoạch năm 2027 cần được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng trong dự báo, chủ động trong kịch bản và quyết liệt trong nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng thực chất và bền vững.

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2026 và loại trừ những yếu tố thuận lợi mang tính thời điểm, năm 2027 Tập đoàn Dệt May Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận. Quan trọng hơn, kế hoạch không chỉ hướng tới một con số tăng trưởng, mà phải tạo được năng lực sinh lời bền vững từ hoạt động SXKD cốt lõi, hạn chế phụ thuộc vào những yếu tố thị trường khó lặp lại. Đối với Công ty Mẹ, yêu cầu xuyên suốt là nâng cao năng lực tự chủ tài chính, cân đối nguồn thu – chi để tự hoạch định được nguồn tài chính, giảm phụ thuộc vào cổ tức thu về từ các đơn vị thành viên.