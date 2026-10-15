9 tháng năm 2026: Kinh tế TPHCM tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây

Sáng 15/10, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu. đến dự có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Việc vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng các cơ chế, thể chế mới đã tạo nền tảng quan trọng giúp kinh tế Thành phố tăng tốc qua từng quý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị

9 tháng năm 2026, kinh tế TPHCM tăng trưởng 9,06%, mức cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% cả năm, Thành phố phải đạt mức tăng 13,23% trong quý IV, đồng thời đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 9 tháng ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng. Đà tăng trưởng được cải thiện qua từng quý, với mức tăng lần lượt 8,59% trong quý I, 8,68% trong quý II và 9,86% trong quý III.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thành phố dự kiến điều chỉnh kịch bản tăng trưởng đối với các ngành, lĩnh vực chưa đạt yêu cầu; rà soát những dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng tạo thêm giá trị tăng thêm trong ba tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu, lao động, mặt bằng và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tăng công suất, mở rộng đơn hàng và đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án đầu tư vào hoạt động.

Ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ, Thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu và mua sắm cuối năm. Du lịch được thúc đẩy thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, phát triển sản phẩm đặc trưng và tăng quảng bá để nâng lượng khách, thời gian lưu trú và mức chi tiêu.

Song song đó, việc tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Những dự án có khả năng triển khai ngay, tạo việc làm, đóng góp nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng sẽ được ưu tiên xử lý.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Thành phố đặt kỳ vọng vào việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các dự án đối tác công tư (PPP) và những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ số.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị hội nghị tập trung phân tích, tìm ra các giải pháp góp phần thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý một lĩnh vực trọng tâm.

Cụ thể, về thu ngân sách và khơi thông các nguồn lực đất đai, đến nay Thành phố đã đạt được 80% chỉ tiêu kế hoạch, trong 3 tháng còn lại phải hoàn thành 20% kế hoạch, đặc biệt phải dồn lực cho các khoản thu nội địa, thu từ đất.

Về giải ngân đầu tư công và đầu tư, 9 tháng đầu năm, đầu tư công đã giải ngân trên 75%, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các doanh nghiệp cùng với các sở, ngành của Thành phố hoàn thiện các hợp đồng để tiến hành triển khai giải ngân đầu tư công.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo

Về nhiệm vụ tháo gỡ dự án, “Đây là nhiệm vụ thời gian vừa qua Thành phố cũng đã tập trung xử lý. Sắp tới còn khoảng 40% khối lượng dự án cần phải tháo gỡ. Lãnh đạo UBND Thành phố sẽ quyết tâm thực hiện dứt điểm". Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn trên địa bàn thành phố tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án để góp phần cho sự phát triển kinh tế Thành phố và cũng góp phần tăng trưởng 10,2% trở lên.