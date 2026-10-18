9 tháng năm 2026: Kinh tế Hà Nội tăng trưởng tích cực
9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố Hà Nội ước tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt gần 1,295 triệu tỷ đồng. Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của Thủ đô. Giá trị tăng thêm khu vực này trong 9 tháng năm 2026 tăng 9,14%, đóng góp 6,15 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung.
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội thu hút khoảng 4,067 tỷ USD vốn FDI, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước… Những con số ấy cho thấy nền kinh tế Hà Nội đang ngày càng mang đậm đặc trưng của kinh tế đô thị hiện đại, trong đó thương mại, tài chính, vận tải, du lịch, công nghệ và các loại hình dịch vụ chất lượng cao trở thành những cấu phần quan trọng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/9-thang-nam-2026-kinh-te-ha-noi-tang-truong-tich-cuc-1061050