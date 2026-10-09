9 tháng năm 2026, hoạt động của các doanh nghiệp tại Hà Nội ổn định

Kinh tế tư nhân chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi mỗi doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và tạo dựng giá trị riêng. Trong một môi trường phát triển ngày càng rộng mở, câu chuyện đặt ra không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn bên ngoài, mà còn là khả năng tự đổi mới và vươn lên từ nội lực của mỗi doanh nghiệp. Để cùng nhìn nhận về sức bật, những hạn chế và động lực phát triển của kinh tế tư nhân, Báo Tuyên Quang cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm ý kiến: