Kinh tế

9 tháng năm 2026, hoạt động của các doanh nghiệp tại Hà Nội ổn định

Ước tính trong 9 tháng năm 2026, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025; doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 25%. Có 82,6% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý III ở mức ổn định và tốt hơn so với quý II; 85,7% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV sẽ ổn định và tốt hơn trong quý III.

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Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/9-thang-nam-2026-hoat-dong-cua-cac-doanh-nghiep-tai-ha-noi-on-dinh-1760355.html