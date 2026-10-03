9 tháng năm 2026: Doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt hơn 5,3 triệu tỷ đồng

Một trong những thông điệp đáng chú ý trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 2.10.2026 là yêu cầu phát triển kinh tế thể thao dựa trên dữ liệu. Đặt bên cạnh nhận định thể thao có thể trở thành một ngành kinh tế tạo ra giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng, yêu cầu ấy cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn đối với thể thao: từ lĩnh vực chủ yếu được nhìn qua thành tích, phong trào và chi ngân sách sang một hệ sinh thái có thị trường, có tài sản, có sản phẩm, có người tiêu dùng và có khả năng tạo ra những chuỗi giá trị mới.