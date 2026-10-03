9 tháng năm 2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 5,3 triệu tỷ đồng

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ ngày khai trương năm 2020 đến 15/9/2026 đạt 4,86 tỷ giao dịch.

Số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9/2026 là 34,575 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành (15-65 tuổi) có chữ ký số đạt 49,96% (34,575 triệu dân/69,2 triệu dân).

Trong tháng 9/2026, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số doanh thu ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.../.