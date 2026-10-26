9 tháng năm 2026, doanh số cho vay tín dụng chính sách hơn 2.906 tỷ đồng

Chiều 26-10, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp ban đại diện quý III/2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà chủ trì phiên họp.

NHCSXH tỉnh hiện quản lý 20 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, trong đó 14 chương trình còn hiệu lực, 6 chương trình đã hết hiệu lực, đang theo dõi và thu hồi khi đến hạn. Trong 9 tháng năm 2026, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh hơn 2.906 tỷ đồng với hơn 46.550 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ 2.015 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh hơn 10.648 tỷ đồng với 193.466 hộ dư nợ, tăng 889 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tỷ lệ tăng 9,11%. Nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 62,7 tỷ đồng (chiếm 0,59% dư nợ), giảm hơn 1,28 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tỷ lệ giảm 0,07%; chất lượng hoạt động chính sách đạt 97,91 điểm, tăng 1,69 điểm so với năm 2025; 64 xã, phường có kết quả đánh giá chất lượng hoạt động chính sách tại cấp xã đạt loại tốt.

Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách cũng gặp một số khó khăn như: Chỉ tiêu huy động tiền gửi tổ chức và cá nhân tăng trưởng không ổn định; nguồn vốn Trung ương và địa phương không đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn chương trình nhà ở xã hội những tháng cuối năm; số lượng tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu, trung bình có xu hướng tăng do có nợ quá hạn cao, tỷ lệ thu lãi thấp và tỷ lệ tổ viên tham gia tiết kiệm hằng tháng không đạt…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà chỉ đạo các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chỉ đạo Ban đại diện cấp xã đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; rà soát lập hồ sơ khách hàng đi khỏi nơi cư trú để phối hợp tìm kiếm, thu hồi nợ; kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn; rà soát tổng hợp nhu cầu vốn của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo để cho vay trong năm 2027.

UBND và Ban đại diện cấp xã tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện phương án củng cố, nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn; chia sẻ công tác ủy thác giữa các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội đều tham gia công tác nhận ủy thác, nhất là các phường mới thành lập lại Hội Nông dân. Hội, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân; phối hợp thực hiện phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

NHCSXH tỉnh tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã được giao năm 2026; làm việc với lãnh đạo các xã có số lượng tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu, trung bình để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng; tham mưu NHCSXH tiếp tục quan tâm phân bổ vốn cho tỉnh Khánh Hòa để đáp ứng nhu cầu vay chương trình nhà ở xã hội; xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho cán bộ cấp xã…