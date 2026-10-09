9 tháng năm 2026, Công đoàn Đồng Nai kết nạp mới hơn 37 ngàn đoàn viên

Công đoàn phường Chơn Thành thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kim Ngoan. Ảnh: CĐCC

Cụ thể, toàn thành phố đã kết nạp mới hơn 37 ngàn đoàn viên; trong đó, khu vực ngoài nhà nước chiếm hơn 36 ngàn đoàn viên. Kết quả này cho thấy sự tập trung của các cấp Công đoàn trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tiếp cận người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nơi có đông công nhân lao động làm việc.

Đến nay, toàn thành phố có gần 2,5 ngàn CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc, với hơn 763 ngàn đoàn viên. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đạt 94,7%. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức Công đoàn tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, tăng cường gắn kết với người lao động và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp Công đoàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; chú trọng phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần bảo đảm quyền lợi người lao động và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương.