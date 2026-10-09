9 tháng năm 2026, các cơ sở y tế thực hiện hơn 3 triệu lượt khám bệnh

Chiều 9-10, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế trong 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng, ngành Y tế tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác y tế, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Theo đó, công tác y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, dịch bệnh được tăng cường, một số bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ năm trước; hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được duy trì, chất lượng chuyên môn được nâng cao.

Lãnh đạo Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 3 triệu lượt khám bệnh, 262.770 lượt điều trị nội trú và hơn 47.660 ca phẫu thuật. Công tác tiếp nhận, phát triển kỹ thuật chuyên sâu từ tuyến trên ở các chuyên ngành ngoại khoa, nhi, sản, tim mạch… tại các bệnh viện tiếp tục được duy trì; chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử đạt khoảng 90% dân số, 100% bệnh viện tuyến tỉnh triển khai bệnh án điện tử.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Song song đó, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,6 triệu lượt người, đạt 73,5% dân số quản lý trên VNeID. Hiện nay, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ở tỉnh đạt hơn 95%, tỷ lệ bác sĩ/1.000 dân đạt 12,5...

Tại hội nghị, các đơn vị đã nêu một số khó khăn về nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành chưa đồng bộ, khó trong việc liên thông dữ liệu…

3 tháng cuối năm, ngành Y tế tỉnh tập trung tăng cường giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết và tay chân miệng; nâng cao tỷ lệ tiêm chủng mở rộng; bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực y tế cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, kết nối và chuẩn hóa dữ liệu y tế; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân…