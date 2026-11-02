9 tháng năm 2026, cả nước đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc. Ảnh tư liệu

Đây là thông tin được Bộ Xây dựng cho biết, trong báo cáo kết quả triển khai công tác đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông 9 tháng năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Bộ Xây dựng tăng cường đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình và công tác nghiệm thu; đồng thời tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đã tham gia, tổ chức 39 đợt công tác do lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ chủ trì. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng trực tiếp tổ chức khoảng 68 đợt kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Trong 9 tháng năm 2026, cả nước đã xây dựng mới 362 km và nâng cấp, cải tạo 68 km đường quốc lộ, trên toàn quốc hiện có 24.595 km đường quốc lộ, 1.701 km đường ven biển; các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình đang triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra; nhiều dự án đạt tỉ lệ giải ngân cao.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án, đồng thời tích cực thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ về triển khai nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập và điều chỉnh một số nội dung tại các nghị quyết liên quan.

Bộ cũng đã hoàn thành chương trình giới thiệu, lựa chọn nhà thầu tư vấn (Roadshow) và thống nhất chỉ định thầu 4 gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.

Với Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng tích cực đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan để triển khai Dự án thành phần 2 Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư...

Liên quan đến những vướng mắc trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông, trao đổi với Báo Kiểm toán, lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với 9 dự án thuộc phạm vi quản lý (gồm 4 dự án đường sắt, 3 dự án đường bộ và 2 dự án đầu tư ngoài ngân sách).

Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác quyết toán, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí vốn, xử lý các kết luận thanh tra, hoàn thiện thủ tục pháp lý, điều chỉnh tiến độ dự án, xác định phương án tiếp tục đầu tư hoặc chuyển giao dự án; đến nay, các nội dung này đã được xử lý hoặc được cấp có thẩm quyền thống nhất phương án xử lý.

Bộ Xây dựng cũng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: N.Lộc

Bộ Xây dựng cũng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đến nay, tình hình triển khai 21 trạm đã ký hợp đồng cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ: 21/21 trạm đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng, 20/21 trạm đã khai thác hoàn chỉnh và đã khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu, 1 trạm (Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144) đang tích cực triển khai để hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu trong năm 2026.