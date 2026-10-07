Trong 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.884 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 32,7% về vốn đăng ký.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025./.