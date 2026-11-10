9 tháng năm 2026: Bắc Ninh dẫn đầu kim ngạch xuất nhập khẩu, đạt 178,78 tỷ USD

Theo biểu trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh, thành phố tháng 9/2026 của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng của Bắc Ninh đạt 178,78 tỷ USD.

Đứng sau là TP. Hồ Chí Minh đạt 158,07 tỷ USD; Phú Thọ 116,69 tỷ USD; Hải Phòng đứng thứ 4 với 74,35 tỷ USD; Hà Nội đứng thứ 5 với 64,77 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng 30,5%.