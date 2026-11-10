9 tháng năm 2026: Bắc Ninh dẫn đầu kim ngạch xuất nhập khẩu, đạt 178,78 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng của Bắc Ninh đạt 178,78 tỷ USD, chiếm 20,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của 34 địa phương. TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ và Bắc Ninh là 3 địa phương có kim ngạch nhập khẩu vượt 100 tỷ USD.
Theo biểu trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh, thành phố tháng 9/2026 của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng của Bắc Ninh đạt 178,78 tỷ USD.
Đứng sau là TP. Hồ Chí Minh đạt 158,07 tỷ USD; Phú Thọ 116,69 tỷ USD; Hải Phòng đứng thứ 4 với 74,35 tỷ USD; Hà Nội đứng thứ 5 với 64,77 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng 30,5%.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/9-thang-nam-2026-bac-ninh-dan-dau-kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-178-78-ty-usd-480627.html