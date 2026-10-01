9 tháng, khối ngoại bán ròng 37.500 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng

Định giá chưa hấp dẫn trở lại dù đã chiết khấu sâu

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong một báo cáo mới đây nhận định định giá cổ phiếu ngân hàng chưa hấp dẫn trở lại dù đã chiết khấu sâu.

Tại ngày 28/9/2026, P/B ngành ở mức 1,42 lần, tiệm cận vùng -1 STD (1,39 lần) và thấp hơn trung bình 5 năm (1,63 lần); khi thặng dư giữa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ bình quân (ROAE) và chi phí vốn chủ sở hữu thu hẹp về 1,6 điểm %, thấp nhất kể từ 2020.

Ảnh: VDSC

Xét theo từng cổ phiếu, dữ liệu tại ngày 28/9 cho thấy nhóm quốc doanh đang giao dịch sát đáy 3 năm; với P/B của BID ở mức 1,44 lần, VCB ở 1,96 lần và CTG ở 1,17 lần.

Trong nhóm ngân hàng TMCP, ACB (1,23 lần) và VIB (1,02 lần) cũng đang giao dịch sát đáy 3 năm. Ngược lại, HDB (1,60 lần), MSB, VPB và TCB đang giao dịch cao hơn trung bình 3 năm.

Tương quan P/B – ROE cho thấy CTG, MBB và HDB nằm phía trên đường xu hướng, tức mức định giá chưa phản ánh tương xứng khả năng sinh lời ROAE, trong khi VCB tiếp tục được trả mức định giá cao nhất nhờ chất lượng tài sản vượt trội.

Thống kê của VDSC chỉ ra rằng nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 9.500 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng trong quý III (tính đến 29/9/2026). Con số này giảm một nửa so với mức kỷ lục 19.300 tỷ đồng của quý II. Đáng chú ý, áp lực bán giảm dần qua từng tháng (tháng 7 bán ròng 5.400 tỷ đồng; tháng 8 bán ròng 2.100 tỷ đồng; tháng 9 bán ròng 2.000 tỷ đồng).

Lực bán trong quý tập trung ở các mã VPB (-2.900 tỷ đồng), TCB (-1.900 tỷ đồng), ACB (-1.400 tỷ đồng), VCB (-1.300 tỷ đồng) và STB (-1.200 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HDB (+700 tỷ), LPB (+560 tỷ), SSB (+430 tỷ) và MBB (+150 tỷ đồng) là số ít mã được mua ròng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, khối ngoại đã bán ròng 37.500 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng, vượt giá trị bán ròng năm 2025 là 32.100 tỷ đồng.

Ảnh: VDSC

VDSC đánh giá sự kiện nâng hạng FTSE chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn. Trong tuần 14–18/9, trước ngày hiệu lực 21/9, khối ngoại mua ròng 2.300 tỷ đồng, tập trung ở các mã HDB, SSB, MBB, VCB và SHB; tuy nhiên dòng vốn đã đảo chiều bán ròng 2.400 tỷ đồng trong 7 phiên sau đó, xóa toàn bộ lượng mua trước đó.

Ưu tiên cổ phiếu ngân hàng có nền tảng huy động ổn định với chi phí thấp

Trước thềm mùa báo cáo tài chính quý III/2026, VDSC dự báo tổng lợi nhuận trước thuế quý III của 11 ngân hàng trong danh mục theo dõi dự kiến đạt hơn 85.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 7% từ mức nền cao của quý II. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận dự kiến tăng 26% so với cùng kỳ và hoàn thành 73% dự phóng cả năm.

CTG dẫn đầu về quy mô lợi nhuận dự phóng (14.143 tỷ đồng, +33% svck), theo sau là VCB (13.405 tỷ đồng, +19%) và VPB (10.678 tỷ đồng, +16%). Trong khi đó, ba ngân hàng HDB (+43%), CTG (+33%) và BID (+33%) được dự báo dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu hình thành ròng dự kiến hạ nhiệt còn khoảng 31.600 tỷ đồng (0,25% dư nợ) so với mức 41.100 tỷ đồng (0,34%) trong quý II, một phần bởi yếu tố mùa vụ. Tỷ lệ nợ xấu dự báo đi ngang ở 1,65%. Chi phí dự phòng dự kiến tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái lên 35.800 tỷ đồng, vượt nợ xấu hình thành ròng, giúp LLR phục hồi lên 92% từ đáy 90% của quý II.

Ảnh: VDSC

Trên cơ sở những dự phóng ngành nói trên, DSC khuyến nghị nhà đầu tư chiến lược tích lũy có chọn lọc, ưu tiên ngân hàng có nền tảng huy động ổn định với chi phí thấp - được hỗ trợ bởi tiền gửi KBNN hoặc sở hữu tỷ lệ CASA cạnh tranh và ít phụ thuộc vào nguồn vốn thị trường 2 nhằm giảm thiểu mức tăng của chi phí vốn, bộ đệm dự phòng dày và định giá chiết khấu so với lịch sử, thay vì chỉ xét tới tốc độ tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận.

Lựa chọn hàng đầu của nhóm phân tích là CTG và MBB, với tỷ lệ sinh lời kỳ vọng lần lượt 49% và 31%, ROAE trên 22%.

ACB và VCB là lựa chọn an toàn nhờ chất lượng tài sản tốt nhất nhóm (LLR 114% và 253%).