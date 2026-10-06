9 tháng, hơn 223.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Trong tháng 9, cả nước có gần 11,6 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 75,5 nghìn lao động, giảm 4,9% về số DN, giảm 7,2% về vốn đăng ký nhưng tăng 25% về số lao động so với tháng 8. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 31,1% về số DN, tăng 6% về số vốn đăng ký và giảm 22,2% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng 9 đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, cả nước còn có 8,7 nghìn DN quay trở lại hoạt động, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 9, có 3.671 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025; có 9.371 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,9% so với tháng trước và tăng 52,1% so với cùng kỳ năm 2025; có 7.918 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,8% so với tháng trước nhưng tăng 89,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Vốn đăng ký bình quân 1 DN thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149,7 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.884 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 733,1 nghìn lao động, tăng 3,2% về số DN, tăng 32,7% về vốn đăng ký nhưng giảm 16,1% về số lao động so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đăng ký bình quân 1 DN thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025...

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2026 cho thấy: Có 34,2% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý II/2026; 45,7% số DN nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 20,1% số DN đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý IV/2026, có 39,2% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2026; 44,7% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 16,1% số DN dự báo khó khăn hơn.

Theo khu vực kinh tế, tỷ lệ DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2026 tốt hơn hoặc ổn định so với quý III/2026 ở khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lạc quan nhất với 85,5%; khu vực DN nhà nước là 83,3% và khu vực DN ngoài nhà nước là 83,1%.

Về khối lượng sản xuất, có 35,3% số DN đánh giá khối lượng sản xuất của DN quý III/2026 tăng so với quý II/2026; 44,4% số DN cho rằng ổn định và 20,3% số DN nhận định khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý IV/2026 so với quý III/2026, có 39,0% số DN dự báo khối lượng sản xuất tăng; 46,2% số DN dự báo ổn định và 14,8% số DN dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng, có 31,9% số DN có số lượng đơn đặt hàng mới quý III/2026 cao hơn quý II/2026; 48,3% DN có số đơn đặt hàng mới ổn định và 19,8% số DN có đơn đặt hàng giảm. Xu hướng quý IV/2026 so với quý III/2026, có 37,3% số DN dự kiến số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên; 48,3% số DN dự kiến có đơn hàng ổn định và 14,4% số DN dự kiến đơn hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý III/2026 so với quý II/2026, có 24,8% số DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 56% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 19,2% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý IV/2026 so với quý III/2026, có 30,8% số DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 54,2% số DN dự kiến ổn định và 15% số DN dự kiến giảm.

Giới chuyên gia đánh giá, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định và kiểm soát lạm phát là điều kiện quan trọng giúp cộng đồng DN yên tâm đầu tư. Việc chủ động nhận diện thách thức, có giải pháp hỗ trợ và ứng phó với bất định bên ngoài là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. Qua đó, duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.