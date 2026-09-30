9 tháng, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 5.387.142 tỷ đồng

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 9/2026. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Trung Tính.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9/2026 đã ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ ngày khai trương đến nay (từ năm 2020 đến 15/9/2026) đạt 4,86 tỷ giao dịch. Số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9/2026 là 34,575 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành (15-65 tuổi) có chữ ký số đạt: 49,96% (34,575 triệu dân/69,2 triệu dân).

Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%. Đến ngày 15/9/2026, số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số doanh thu ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong tháng 9/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, như: ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hội nghị tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI); chương trình “Hành trình khát vọng 2026”…

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2026, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đẩy nhanh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng. Tiếp tục phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên hình thành nhiệm vụ có phạm vi dùng chung, liên vùng, có sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, địa chỉ ứng dụng và khả năng huy động nguồn lực rõ ràng.

Đồng thời, hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; tiếp tục làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ/cấp tỉnh; mở rộng ứng dụng AI hỗ trợ công vụ gắn với yêu cầu an toàn, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng. Tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu; tiếp tục thúc đẩy IPv6/IPv6-only, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại khu vực đặc biệt khó khăn...

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo đã thông tin về Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; căn cứ Nghị định số 268/2025/NĐ-CP về việc lấy ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (Innovation Day), Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Sự kiện diễn ra từ ngày 3-5/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, gồm các hoạt động: Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia; Diễn đàn tương lai Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia và các diễn đàn chuyên sâu...