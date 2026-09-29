9 tháng đầu năm, xã Quế Sơn Trung kết nạp 27 đảng viên mới

Ông Nguyễn Phước Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: DUY THÁI

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Quế Sơn Trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; kịp thời định hướng, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động liên tục, thông suốt và hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Toàn xã kết nạp 27 đảng viên mới, đạt 81,8% chỉ tiêu thành phố giao. Đến nay, Đảng bộ xã có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.106 đảng viên.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DUY THÁI

Về kinh tế - xã hội, sản lượng lương thực ước đạt 8.027,6 tấn; tổng đàn gia súc 22.642 con, gia cầm 127.250 con. Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thu hút đầu tư được chú trọng. Tính đến ngày 25/9, tổng thu ngân sách xã đạt 360,9 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 34,8 tỷ đồng, đạt 49,4%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.