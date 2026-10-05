9 tháng đầu năm, TKV tiêu thụ hơn 38,7 triệu tấn than

Dự hội nghị có Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân; các Phó giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh; lãnh đạo đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn; các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ…

Phó Tổng giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam.

Theo báo cáo của Ban SXT, trong tháng 9/2026, công tác tiêu thụ than có nhiều tín hiệu tích cực, một số nhà máy điện đã đăng ký nhận than vượt 570 nghìn tấn so với kế hoạch. Các đơn vị đã chủ động trong công tác tổ chức sản xuất; ứng phó với những diễn biến cực đoan của thời tiết; linh hoạt trong công tác chế biến, pha trộn, tiêu thụ than… nên các chỉ tiêu thực hiện cơ bản bám sát và theo kế hoạch tháng được giao.

Kết thúc 9 tháng, mặc dù gặp các khó khăn do thời tiết mưa nhiều; tình hình xung đột Trung Đông làm giá nhiêu liệu tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các mỏ lộ thiên… Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Tập đoàn đến các đơn vị sản xuất, cùng với tinh thần cố gắng, nỗ lực rất cao của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động nên các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đã bám sát và vượt mục tiêu đề ra.

Trưởng Ban SXT TKV Vũ Văn Điền báo cáo tại hội nghị.

Cụ thể: than nguyên khai sản xuất tháng 9 đạt 2,662 triệu tấn, bằng 100,2% KH tháng, lũy kế 9 tháng đạt 27,784 triệu tấn bằng 75,5% KH điều hành. Một số đơn vị đạt trên 75% KH điều hành năm như Than Cao Sơn đạt 85,9%; Hòn Gai đạt 82,3%; Núi Béo đạt 79,6%; Đèo Nai - Cọc Sáu đạt 78,8%; Khe Chàm đạt 78,7%; Hà Tu đạt 78,5%; Quang Hanh đạt 77,4%; Nam Mẫu đạt 76,5%...

Khối lượng đất đá bóc xúc tháng 9 đạt 9,22 triệu m3, bằng 117,6% KH tháng, lũy kế 9 tháng đạt 87,062 triệu m3, bằng 73,4% KH năm; mét lò đào tháng 9 đạt 24.487 mét, bằng 104,6% KH điều hành, lũy kế 9 tháng đạt 209.603 mét, bằng 76,2% KH năm; Than tiêu thụ tháng 9 đạt 4,092 triệu tấn, bằng 109,6% KH tháng, lũy kế 9 tháng đạt 38,762 triệu tấn, bằng 77,5% KH năm và bằng 115,3% so với cùng kỳ…

Phó Tổng giám đốc TKV phát biểu tại hội nghị.

Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than tháng 10/2026, Tập đoàn đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Than nguyên khai sản xuất 2,931 triệu tấn; bốc xúc đất đá 10.490 triệu m3; mét lò đào 24.295 m (trong đó lò XDCB 1.165 m); than nhập khẩu 760 nghìn tấn; than tiêu thụ 4,295 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 4,172 triệu tấn (riêng than cho sản xuất điện 3,226 triệu tấn)…

Phát biểu kết luận, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất, tiêu thụ tháng 9 cũng như 9 tháng đầu năm 2026, biểu dương các đơn vị hoàn thành đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra.

Tiêu thụ than tại Công ty Kho vận Đá Bạc TKV.

Nhiệm vụ tháng 10/2026, là tháng đầu của Quý IV, dự báo thời tiết thuận lợi hơn cho sản xuất, chế biến than, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Huy Nam yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành, tập trung cao độ, đẩy mạnh sản xuất tối đa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 10/2026.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục chú trọng thực hiện chất lượng than nguyên khai theo kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2026. Các đơn vị sản xuất hầm lò cân đối lao động ưu tiên cho đào lò, phối hợp đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng suất, bảo đảm hoàn thành khối lượng mét lò được giao năm 2026. Đồng thời, bám sát nhu cầu nhận than của các nhà máy nhiệt điện để chủ động nguồn than cung cấp, không để thiếu nguồn, tăng cường sản xuất than sạch từ SPNT. Mặt khác, các đơn vị ngành than tập trung công tác chống bụi, phòng chống cháy trong mùa hanh khô; triển khai công tác thu hồi, kinh doanh đất đá thải mỏ bảo đảm công tác an ninh, môi trường, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ.