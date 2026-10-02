9 tháng đầu năm, sản lượng thuỷ sản đạt gần 1 triệu tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thuỷ sản của Cà Mau ước đạt 971.130 tấn, bằng 72,7% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ; riêng sản lượng tôm đạt 454.065 tấn, tăng 9,7%. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt hơn 424.000 ha, trong đó diện tích nuôi tôm 417.800 ha.

Toàn tỉnh hiện có 5.161 tàu cá; 99,84% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đã lắp đặt, đồng bộ thiết bị giám sát hành trình (VMS). Trong tháng không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được tăng cường; xử lý 7 vụ vi phạm quy định về VMS, phạt 340 triệu đồng.

Bà Nguyễn Kiên Nhẫn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Tổng diện tích gieo trồng lúa của tỉnh đạt 278.865 ha, sản lượng 1,704 triệu tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Lúa Hè Thu đang tập trung thu hoạch; lúa Thu Đông và vụ lúa trên đất nuôi tôm xuống giống còn chậm do lượng mưa ít, phân bố không đều.

Chăn nuôi duy trì tăng trưởng; đàn heo và gia cầm xuất chuồng lần lượt tăng 3,9% và 4,5% so với cùng kỳ. Dịch tả heo châu Phi phát sinh thêm 3 ổ dịch nhưng được kiểm soát, không để lây lan diện rộng. Công tác tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường.

Lâm nghiệp duy trì ổn định, sản lượng khai thác gỗ 9 tháng tăng 7,3%.

Vụ muối 2025-2026 đạt hơn 40.885 tấn, trên diện tích 1.555 ha sản xuất.

Công tác xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác, phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất, OCOP và hỗ trợ giảm nghèo được tập trung củng cố. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản được tăng cường.

Ông Lâm Thái Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, phát biểu về việc phân cấp, phân quyền trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai tại các địa phương.

Công tác quản lý đất đai tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung cấp giấy chứng nhận, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Tăng cường quản lý, khai thác tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo; duy trì hệ thống cấp nước phục vụ người dân.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai, chú trọng quản lý chất thải, chất lượng không khí và đa dạng sinh học. Hoạt động khuyến nông đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là mô hình lúa - tôm, nuôi thuỷ sản sinh thái, VietGAP và sản xuất tuần hoàn.

Bà Trịnh Khánh Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, cho biết công tác bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý rác thải, cần sự quan tâm, phối hợp của nhiều địa phương, đơn vị.

Trong tháng 10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung thúc đẩy tăng trưởng ngành thuỷ sản, nhất là tôm, cua; quản lý chặt tàu cá, chống IUU, bảo vệ nguồn lợi và kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, theo dõi sản xuất lúa Thu Đông, lúa - tôm, rau màu và chủ động phòng, trừ sâu bệnh.

Ngành tiếp tục phát triển chăn nuôi, tăng cường tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Củng cố hợp tác xã, liên kết chuỗi, phát triển OCOP, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, chủ động vận hành hệ thống thuỷ lợi, ứng phó với thiên tai, sạt lở, sụt lún; đẩy nhanh giải quyết thủ tục đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử ghi nhận những kết quả tích cực của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong 9 tháng đầu năm 2026, nhất là sự cải thiện tốc độ tăng trưởng khu vực I trong quý III.

Đồng thời, nhấn mạnh, quý IV là giai đoạn quyết định kết quả cả năm, yêu cầu ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt, chủ động, sát cơ sở; tập trung thúc đẩy tăng trưởng khu vực I.

Trong đó, cần tập trung khắc phục thiệt hại do đợt ngập úng vừa qua; xây dựng kế hoạch ứng phó với El Nino; tổ chức sản xuất theo hướng liên kết thông qua hợp tác xã; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư công và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nhất là tại các bãi rác tạm; thực hiện hiệu quả công tác lâm nghiệp, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, OCOP. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác, phát huy vai trò của các tổ trưởng trong hỗ trợ các xã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; linh hoạt trong phối hợp giữa các đơn vị với sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.