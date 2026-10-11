9 tháng đầu năm, CSGT Quảng Ninh tước hơn 1.200 giấy phép lái xe

9 tháng đầu năm, CSGT Quảng Ninh tước hơn 1.200 GPLX.

Xử lý gần 69.500 trường hợp vi phạm giao thông

Theo Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2026 vẫn diễn biến phức tạp. Toàn thành phố xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông, làm 142 người tử vong, 165 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 4,72 tỷ đồng.

Qua phân tích các vụ việc và công tác tuần tra, kiểm soát, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa nghiêm. Các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, thiếu chú ý quan sát, vượt xe không đúng quy định và sử dụng rượu, bia khi lái xe vẫn còn xảy ra.

Trước thực trạng này, lực lượng CSGT thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Trong 9 tháng, lực lượng chức năng kiểm tra 538.735 lượt phương tiện, phát hiện, xử lý 69.442 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 253 tỷ đồng; tước hơn 1.200 giấy phép lái xe, trừ điểm hơn 10.000 giấy phép lái xe và tạm giữ hơn 20.000 phương tiện.

Đối với phương tiện vận tải hàng hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 222 trường hợp chở hàng quá trọng tải, với số tiền phạt trên 700 triệu đồng. Đây là nhóm hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đòi hỏi phải tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Siết trách nhiệm doanh nghiệp vận tải, kéo giảm tai nạn giao thông

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh, để kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện.

Đối với xe vận tải hàng hóa, doanh nghiệp cần kiểm soát chặt từ khâu nhận hàng, xếp hàng, bảo đảm phương tiện không chở quá tải trọng cho phép. Chủ phương tiện phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật và điều kiện an toàn của xe trước khi đưa vào hoạt động.

Thời gian tới, lực lượng CSGT thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn có nguy cơ cao; tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và tải trọng phương tiện.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh theo từng nhóm đối tượng, chú trọng lái xe vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, trách nhiệm quản lý lái xe và phương tiện.

Mục tiêu đặt ra là không chỉ xử lý vi phạm mà còn chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.