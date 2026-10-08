9 tháng, Đảng bộ thành phố Đồng Nai đạt hơn 92% chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026

Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên, học sinh, đồng bào có đạo, người dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân và địa bàn dân cư trong thành phố giai đoạn 2026-2030 theo Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12-2-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, 9 tháng qua các cấp ủy đã kết nạp 651 đảng viên là sinh viên, học sinh, đạt 260,40% chỉ tiêu; kết nạp 226 đảng viên là thanh niên công nhân, đạt 113%; kết nạp 317 đảng viên là người theo tôn giáo, đạt 211,33%; kết nạp 176 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đạt 176%; kết nạp 210 đảng viên ở địa bàn dân cư, đạt 70% chỉ tiêu đề án đề ra. Qua đó, góp phần tạo nguồn, bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là ở những đối tượng, địa bàn cần quan tâm.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy và Thường trực Đảng ủy phường Bình Lộc chúc mừng thành lập Chi bộ Tổ hợp tác dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc, thuộc Đảng bộ phường Bình Lộc. Ảnh: ĐVCC

Về xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, từ đầu năm đến nay đã kết nạp 196 đảng viên và thành lập 12 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Đến cuối tháng 9-2026, Đảng bộ thành phố Đồng Nai có 101 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 658 đảng bộ trực thuộc cơ sở; 62 đảng bộ bộ phận và 4.705 chi bộ với tổng số 137.290 đảng viên.