9 tháng Đà Nẵng đón gần 16 triệu lượt khách, doanh thu 57.000 tỷ đồng

Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm 2026, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 19,6 triệu lượt khách (gồm 8,98 triệu lượt khách quốc tế và 10,62 triệu lượt khách nội địa), tăng khoảng 10,25%; tổng doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt khoảng 69,6 ngàn tỷ, tăng 21% so với năm 2025.

Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng và doanh thu dịch vụ ăn uống 9 tháng năm 2026 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ghi nhận của Thống kê Đà Nẵng, tính chung 9 tháng qua, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ đạt gần 16 triệu lượt, tăng 26,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 7,7 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt hơn 8,1 triệu lượt, tăng 24,3%. Cơ cấu khách tiếp tục được duy trì theo hướng đa dạng, cả thị trường khách quốc tế và khách trong nước cùng tăng, trong đó thị trường quốc tế có tốc độ tăng cao hơn.

Lượng khách ngủ qua đêm đạt hơn 14,4 triệu lượt, tăng gần 30% so cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ngủ qua đêm gần 7,7 triệu lượt, tăng gần 29%; khách trong nước ngủ qua đêm ước hơn 6,7 triệu lượt, tăng 30,4% so cùng kỳ năm trước. Thị trường khách quốc tế tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng lượt khách ngủ qua đêm, trong khi khách trong nước ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn, góp phần thu hẹp chênh lệch về quy mô giữa hai thị trường.

Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026 là 1,84 ngày/lượt; trong đó, khách quốc tế 2 ngày/lượt và khách trong nước 1,65 ngày/lượt (cùng kỳ năm 2025, số ngày lưu trú bình quân 1,8 ngày/lượt đối với khách chung; 1,92 ngày/lượt đối với khách quốc tế và 1,66 ngày/lượt đối với khách trong nước).

Tổng doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 9 tháng qua đạt 57 ngàn tỷ đồng; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt gần 17 ngàn tỷ đồng, tăng gần 24%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt hơn 36 ngàn tỷ đồng, tăng 27,3%; doanh thu hoạt động du lịch lữ hành ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thống kê Đà Nẵng, dịch vụ ăn uống tiếp tục là bộ phận chiếm tỷ trọng chủ yếu trong doanh thu lưu trú, ăn uống của ngành du lịch – dịch vụ thành phố, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của nhóm dịch vụ này.

Hoạt động lưu trú tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong khu vực dịch vụ du lịch, với lượng khách đến Đà Nẵng tăng khá và nhu cầu lưu trú qua đêm duy trì ở mức cao. Hệ thống cơ sở lưu trú cùng mạng lưới giao thông hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đáng chú ý, khách quốc tế và khách trong nước đều tăng so với cùng kỳ, trong đó khách ngủ qua đêm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách do các cơ sở lưu trú phục vụ. Thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế cao hơn khách trong nước, góp phần duy trì nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú và dịch vụ liên quan.

Dịch vụ ăn uống tiếp tục hưởng lợi từ sự gia tăng của lượng khách du lịch và nhu cầu trải nghiệm ẩm thực. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh ăn uống thường xuyên, thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả kinh tế đêm thông qua các khu phố đi bộ, tuyến phố đêm và không gian ẩm thực kết hợp các hoạt động văn hóa, giải trí.

Nhiều sự kiện như lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc, lễ hội Sâm Ngọc Linh với không gian “Hương vị đại ngàn”, lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực tại Chợ Cồn góp phần đa dạng hóa sản phẩm và thu hút du khách. Qua đó, hoạt động lưu trú và ăn uống tiếp tục có sự gắn kết, trong đó sự gia tăng lượng khách và nhu cầu trải nghiệm tại các điểm đến, sự kiện ẩm thực tạo thêm động lực cho doanh thu dịch vụ ăn uống.