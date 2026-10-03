9 tháng có 223.900 doanh nghiệp lập mới và quay trở lại hoạt động

12 tỉnh tăng trưởng từ 10% trở lên

Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 3/10 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực.

GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%.

Ở cấp địa phương, 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong 9 tháng. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,5%, tiếp đến là Hà Tĩnh 12,3%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,8% và Ninh Bình 11,3%.

"Nhìn chung, tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước", Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh.

Trong 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,2%; dịch vụ tăng 8,69%. Trong đó, công nghiệp và xây dựng đóng góp 49,6% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế, dịch vụ đóng góp 45% và nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp 5,35%.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng, với năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Thống kê chủ trì họp báo.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một động lực tăng trưởng. IIP quý III ước tăng 14,8%; tính chung 9 tháng tăng 12,3%, mức tăng 9 tháng cao nhất kể từ năm 2019. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Kết quả này được hỗ trợ bởi một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và đầu tư công được đẩy mạnh.

Trong khu vực dịch vụ, thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng. Sức mua trong nước được cải thiện, trong khi các chương trình kích cầu du lịch, sự kiện và lễ hội góp phần thúc đẩy tiêu dùng và thu hút khách.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký trong 9 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước và số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số rút lui. Có hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, bình quân 24,9 nghìn doanh nghiệp mỗi tháng.

Ở chiều ngược lại, gần 89,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7%; 33,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%. Trong khi đó, hơn 48,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8%.

Về thương mại quốc tế, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%. Trong đó, xuất khẩu tăng 24,5%, nhập khẩu tăng 36,7%, đưa cán cân thương mại hàng hóa vào trạng thái nhập siêu 19,4 tỷ USD.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi ngân sách tăng 14,5%. Về giá cả, CPI bình quân quý III tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, CPI tăng 4,52%, còn lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

"Với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế nước ta trong quý III/2026 đạt mức tăng trưởng 9,95%. Đây là mức tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026", bà Hương nhấn mạnh.

Mục tăng trưởng 2 con số rất thách thức

Tuy vậy, theo người đứng đầu Cục Thống kê, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố bất định, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn. Các ngành, địa phương cần tăng cường cập nhật, dự báo tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng ứng dụng và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản và phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Sản xuất công nghiệp cần được thúc đẩy theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động quản trị rủi ro chuỗi cung ứng, đa dạng nguồn cung và kiểm soát chi phí logistics. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và các điều kiện sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên.

Cục Thống kê cũng đề nghị tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội; hỗ trợ nâng cao năng lực xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và đa dạng hóa thị trường.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại và kết nối nhu cầu cần tiếp tục được triển khai, cùng với thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Đồng thời, tăng cường phòng, chống dịch bệnh; chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng nhằm giảm thiểu thiệt hại cho kinh tế.