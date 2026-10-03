9 tháng, bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng

Cũng theo số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 9/2026 duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; quý III/2026 ước tăng 3,3% so với quý trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,9%, doanh thu dịch vụ khác tăng 13,4%, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ và nền kinh tế.

9 tháng năm 2026, thương mại nội địa tiếp tục tăng tưởng tốt, đóng góp chung vào sức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 9/2026 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm hàng đều có xu hướng cùng tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, như: Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 2,4% và tăng 15,2%; các nhóm hàng hóa: Gỗ và vật liệu xây dựng, hàng hóa khác, xăng, dầu các loại cùng tăng 1,9% so với tháng trước và lần lượt tăng 24,2%, 17,6%, 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, một số nhóm hàng có diễn biến trái chiều khi so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, như: Ô tô các loại tăng 5,0% so với tháng trước nhưng giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 2,9% nhưng giảm 3,2%; vật phẩm văn hóa giáo dục giảm 0,1% nhưng tăng 21,2%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) giảm 0,6% nhưng tăng 75,5%. Diễn biến của nhóm ô tô có thể là do tác động của yếu tố mùa vụ, trong đó có tâm lý hạn chế mua sắm trong tháng Bảy âm lịch.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 9/2026 ước giảm 1,0% so với tháng trước nhưng tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành giảm 4,4% nhưng tăng 19,2%; doanh thu hàng hóa, dịch vụ khác tăng 3,4% và tăng 14,5%.

9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,8% (năm 2025 tăng 7,2%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 ước đạt 4.463,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 29,2%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 22,0%; hàng hóa khác tăng 18,8%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 17,2%; xăng, dầu các loại tăng 14,9%. Một số địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa chín tháng năm 2026 tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Đà Nẵng tăng 14,0 %; Quảng Ninh tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Cần Thơ tăng 13,4%; Hải Phòng tăng 13,2%; Đồng Nai tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,0%.

9 tháng năm 2026 doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chín tháng năm 2026 ước đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 78,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 625,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2026, các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ và nền kinh tế.