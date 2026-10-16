9 sinh viên được nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng do GS Ngô Bảo Châu tuyển chọn

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vừa công bố 9 sinh viên được nhận mức học bổng cao nhất của Chương trình phát triển tài năng Toán học.

Với mức học bổng này (học bổng Sigma Gold), 9 sinh viên sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/tháng (mỗi năm cấp 10 tháng trong thời gian đào tạo chuẩn của chương trình).

Riêng các sinh viên thuộc Chương trình cử nhân tài năng Toán học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM còn được hỗ trợ 100% học phí.

Để được cấp học bổng 15 triệu đồng/tháng cùng hỗ trợ 100% học phí, sinh viên phải vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp với GS Ngô Bảo Châu và các chuyên gia Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: VIASM

Chia sẻ với VietNamNet, TS Trịnh Thị Thúy Giang, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cho hay, ở đợt xét chọn này, có 40 sinh viên được hỗ trợ 100% học phí, trong đó có 9 em được cấp thêm 15 triệu đồng/tháng; 10 em được cấp thêm 7,5 triệu đồng/tháng.

Bà Giang cho biết, mức hỗ trợ của chương trình tối đa toàn khóa học đối với sinh viên duy trì được kết quả học tập đáp ứng điều kiện. “Mỗi năm, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ tiến hành xét lại, sinh viên nào đủ điều kiện thì tiếp tục được nhận hỗ trợ, sinh viên không đáp ứng sẽ bị thay thế; việc này triển khai cho đến hết thời gian đào tạo chuẩn”, bà Giang nói.

Ngoài học bổng, các sinh viên cũng được tham gia các chuỗi bài giảng chuyên sâu của GS Ngô Bảo Châu và các nhà Toán học uy tín trong và ngoài nước do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán mời.

Danh sách 9 sinh viên được nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng:

Chương trình phát triển tài năng Toán học do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán triển khai từ năm 2026. GS Ngô Bảo Châu làm Chủ tịch Hội đồng.

Chương trình được thực hiện với sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.